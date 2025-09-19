Picchia e minaccia la moglie dopo la scoperta della relazione gay | 54enne a processo
Accuse di maltrattamenti e lesioni personali. Un uomo di 54 anni è finito sotto inchiesta per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo una violenta aggressione contro la moglie. La donna avrebbe rifiutato la decisione del marito di affidare il panificio di famiglia in comodato d'uso gratuito al suo nuovo compagno, con il quale l'uomo intratteneva una relazione extraconiugale omosessuale. L'aggressione e le minacce di morte. Secondo la ricostruzione, la lite è esplosa quando la moglie ha contestato sia la relazione sentimentale sia la scelta di cedere l'attività.
