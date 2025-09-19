All’inizio sembrava una delle solite discussioni televisive: toni moderati, opinioni contrapposte ma ordinate, la classica dialettica che accompagna i talk show politici italiani. Poi, in pochi istanti, la calma si è incrinata. È bastata una frase, un’accusa lanciata in diretta, per far esplodere la tensione e trasformare il dibattito in uno scontro frontale. Negli studi di Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7, si è consumato uno dei momenti più tesi della stagione televisiva, quando il giornalista si è scontrato duramente con l’editorialista e opinionista Francesco Giubilei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Piazzapulita, Giubilei fa infuriare Formigli: "Flotilla ha legami con Hamas? Non dire cazzate"