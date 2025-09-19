Piazzale Moro si trasforma | Il parcheggio senza auto diventa spazio d’incontro
Il parcheggio del piazzale Aldo Moro, nell’area della stazione ferroviaria, riconvertito da area di sosta a spazio pubblico di incontro, partecipazione e promozione della mobilità sostenibile. Ma solo per un giorno: domani dalle 9 alle 13, in occasione della Settimana europea della mobilità. Di che cosa si tratta, assessore all’Ambiente Andrea Bertani? "Della declinazione locale del Park(ing) Day, iniziativa internazionale, promossa in Italia da Fiab, federazione italiana ambiente e bicicletta che il 4 ottobre aprirà la sua sede a Cesena. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: trasformare temporaneamente gli spazi destinati ai parcheggi di auto in aree pubbliche di socialità e promozione della mobilità sostenibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Settimana europea della mobilità, mattinata di attività e laboratori in piazzale Aldo Moro
Sabato 20 settembre – PARK(ing) Day a Cesena Dalle 09:00 alle 13:00 Piazzale Aldo Moro (Stazione ferroviaria) si trasforma: da semplice parcheggio a spazio vivo per le persone! Anche Pulzoni Antonelli sarà presente a questa mattinata speciale della Se - facebook.com Vai su Facebook
