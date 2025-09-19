Piazzale Moro si trasforma | Il parcheggio senza auto diventa spazio d’incontro

Il parcheggio del piazzale Aldo Moro, nell’area della stazione ferroviaria, riconvertito da area di sosta a spazio pubblico di incontro, partecipazione e promozione della mobilità sostenibile. Ma solo per un giorno: domani dalle 9 alle 13, in occasione della Settimana europea della mobilità. Di che cosa si tratta, assessore all’Ambiente Andrea Bertani? "Della declinazione locale del Park(ing) Day, iniziativa internazionale, promossa in Italia da Fiab, federazione italiana ambiente e bicicletta che il 4 ottobre aprirà la sua sede a Cesena. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: trasformare temporaneamente gli spazi destinati ai parcheggi di auto in aree pubbliche di socialità e promozione della mobilità sostenibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

