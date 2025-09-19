Da piazzale asfaltato ad area verde. Sono stati affidati all’impresa Porfidi dell’Isola Srl i lavori di riqualificazione urbana di piazzale Riccardo Cassin, l’area dell’ ex Piccola velocità. Un intervento da oltre mezzo milione di euro che dovrebbe durare 120 giorni. Il progetto prevede la realizzazione di una passeggiata pedonale alberata, per realizzare la quale sia saranno messi a dimora circa 50 nuovi esemplari. In quell’area troveranno posto i lastroni in pietra che un tempo costituivano la pavimentazione di corso Giacomo Matteotti. I lavori comprendono anche la creazione una di una nuova scalinata che collegherà il piazzale con il campus universitario del Polo di Lecco del Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazzale Cassin, affidati i lavori