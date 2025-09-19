Piazza Saffi si trasforma in un piccolo autodromo | show con il Gp Nuvolari

I bolidi del 35esimo Gran Premio Nuvolari venerdì pomeriggio sono arrivati a Forlì. Il momento clou è stata la gara di regolarità, che ha visto la partecipazione dei 303 iscritti in una competizione nella quale dovranno compiere, entro un tempo stabilito e a velocità bassa, un percorso composto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it