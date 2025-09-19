Piazza Saffi si trasforma in un piccolo autodromo | show con il Gp Nuvolari
I bolidi del 35esimo Gran Premio Nuvolari venerdì pomeriggio sono arrivati a Forlì. Il momento clou è stata la gara di regolarità, che ha visto la partecipazione dei 303 iscritti in una competizione nella quale dovranno compiere, entro un tempo stabilito e a velocità bassa, un percorso composto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il Racing Team Le Fonti in piazza Saffi alla serata dedicata ai motori: grande attesa per il Gp Nuvolari di settembre
Quattro espressi e quattro cappuccini in 11 minuti: il volto di piazza Saffi Giulia Ruscelli è la miglior barista d'Italia
Il grande concerto di Radio Bruno, non solo The Kolors: sul palco di Piazza Saffi si aggiungono altri cinque big della musica
STREEAT®? a Furlè Piazza Saffi - 1ª Edizione ? 26-27-28 Settembre ? INGRESSO LIBERO ? ORARI ? VENERDì 26 SETTEMBRE : 18:00 – 01:00 SABATO 27 SETTEMBRE : 11:00 – 01:00 DOMENICA 28 SETTEMBRE : 11:00 – 00:00 FOOD TRU Vai su Facebook
