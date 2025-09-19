Piazza Plebiscito invasa di topi durante il Concerto per Pino Daniele Mentre il suo pubblico resta escluso

Ilfattoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come vogliamo chiamarlo? Forse 2001 Topi – anziché nello Spazio – nelle viscere di Piazza Plebiscito! Adesso che San Gennaro faccia o no il miracolo (comunque l’ha fatto) è irrilevante in una città ritornata al Medioevo grazie all’amministraziante del sindaco Manfredi che adesso ha due soli pallini: piazzare la sua pedina, la foglia di Fico, alla Regione al posto di De Luca e diventare segretario di un Pd allo sbando. Visto quello che sta facendo a Napoli ha sicuramente buone referenze. A giugno scorso su questo blog già scrivevo di un’ invasione di topi a piazza Plebiscito, pensate un po’: era il giorno dell’inaugurazione dell’illuminazione della piazza, presenti sindaco e autorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

piazza plebiscito invasa di topi durante il concerto per pino daniele mentre il suo pubblico resta escluso

© Ilfattoquotidiano.it - Piazza Plebiscito invasa di topi durante il Concerto per Pino Daniele. Mentre il suo pubblico resta escluso

In questa notizia si parla di: piazza - plebiscito

Gigi D’Alessio – Piazza del Plebiscito dopo le 5 Date Sold Out si aggiungono il 23 e 28 settembre

Cenano in un ristorante in piazza del Plebiscito: arriva il conto e si rifiutano di pagare. Il titolare chiama la polizia

Il concerto di 50 Cent in piazza Plebiscito a Napoli è stato cancellato: l’annuncio del rapper

Napoli, un topo morto appeso a un filo dietro piazza Plebiscito; Napoli, invasione di topi alle Rampe Paggeria (VIDEO) - - Quotidiano di Informazioni Online; Topo morto appeso a un filo in strada, a Napoli degrado e inciviltà: sempre più sporche le strade dei turisti.

Napoli, colonie di topi nella piazza nel rione Luzzatti: cittadini esasperati - Esasperazione tra i residenti del rione Luzzatti di Poggioreale, nella zona orientale di Napoli, che fanno i conti con diverse colonie di topi. Scrive ilmattino.it

L’orologio di Palazzo Reale corre: è (almeno) 7 minuti avanti: in piazza Plebiscito niente è al posto giusto - È la piazza più grande della città, quella dei concerti, delle manifestazioni, il grande spazio che conduce verso il mare o verso il caos perfetto di ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Plebiscito Invasa Topi