piazza plebiscito invasa di topi durante il concerto per pino daniele mentre il suo pubblico resta escluso

Come vogliamo chiamarlo? Forse 2001 Topi – anziché nello Spazio – nelle viscere di Piazza Plebiscito! Adesso che San Gennaro faccia o no il miracolo (comunque l’ha fatto) è irrilevante in una città ritornata al Medioevo grazie all’amministraziante del sindaco Manfredi che adesso ha due soli pallini: piazzare la sua pedina, la foglia di Fico, alla Regione al posto di De Luca e diventare segretario di un Pd allo sbando. Visto quello che sta facendo a Napoli ha sicuramente buone referenze. A giugno scorso su questo blog già scrivevo di un’ invasione di topi a piazza Plebiscito, pensate un po’: era il giorno dell’inaugurazione dell’illuminazione della piazza, presenti sindaco e autorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

