Piazza del Comune tornano le fioriere contro la sosta selvaggia | FOTO

Sono tornate in piazza del Comune le fioriere che delimitano lo spazio destinato alla circolazione delle auto. La scelta, più volte richiesta dai cittadini, risponde all’esigenza di contrastare il fenomeno della sosta selvaggia che negli ultimi mesi aveva interessato la piazza. Oltre all’aspetto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

