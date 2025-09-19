piazza belloveso rinasce a milano grazie ad haribo italia

Milano, 19 set. (askanews) - Riqualificare una delle piazze di Milano per restituire uno spazio urbano rinnovato e diffondere felicità e spensieratezza. È con questi obiettivi che HARIBO Italia ha collaborato con il Comune di Milano, per la riqualificazione di Piazza Belloveso, nel cuore del quartiere Niguarda, parte del Municipio 9 del capoluogo lombardo. L'inaugurazione si è tenuta martedì 16 settembre, con un evento che ha visto divenire realtà uno dei tanti progetti facente parte del programma "Childlike Happiness for Everyone", come spiegato da Marco Piantanida, CEO di HARIBO Italia. Il programma nasce da lontano, nasce perché all'essenza di HARIBO è la Childlike Happiness, quindi la felicità, la gioia, for everyone, quindi per tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

