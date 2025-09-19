Piatti sporchi e partono schiaffi e pugni contro la figlia 64enne rischia il processo
LECCE - Otto anni di maltrattamenti contro la figlia, iniziati quando lei aveva solo 10 anni: minacce di morte e aggressioni fisiche dal 2015 al 2023: racconta questo l’inchiesta coordinata dalla sostituta procuratrice Erika Masetti, terminata nella richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: piatti - sporchi
Piatti sporchi e partono schiaffi e pugni contro la figlia, 64enne rischia il processo.