Piano delle Acque | cittadini coinvolti in quattro incontri pubblici
È partita la fase di consultazione pubblica del Piano delle Acque di Albignasego, documento strategico per la gestione della rete idraulica comunale. Dopo oltre un anno di rilievi, i tecnici hanno completato il censimento di fossi, scoli, caditoie e canali, individuando le criticità e definendo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: piano - acque
Inquinamento in mare, come depurare le acque di sentina delle navi: il piano di BlueShield
Ieri ha avuto luogo a Villa Rizzardi, a Negrar, il convegno “Dal piano delle acque comunali al piano di gestione integrata del deflusso urbano” di cui alla direttiva 3019/2024 con Acque Veronesi e Ordine Ingegneri di Verona e Provincia. Un importante moment Vai su Facebook
Piano delle Acque: cittadini coinvolti in quattro incontri pubblici; Avviato il Progetto europeo per rinaturalizzare le aree urbane non utilizzate; Adf, quattro interventi a Castel del Piano: stop all’acqua in tutto il paese. Ecco quando.
Piano tutela acque, nasce la cabina di regia - Dopo l'approvazione a inizio giugno del piano di tutela delle acque, la giunta regionale ha istituito la Cabina di regia per le risorse idriche che dovrà indirizzare, coordinare e monitorare lo stato ... Da ansa.it
Lombardia: aggiornato il piano 2025 per la sanità/ Bertolaso: “Rispondiamo ai bisogni dei cittadini” - La Regione Lombardia ha aggiornato il piano del 2025 per la sanità: gli obbiettivi presentati oggi dall'assessore al welfare Guido Bertolaso Sono stati completati in queste ore i lavori di ... Si legge su ilsussidiario.net