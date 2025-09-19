Piano Blair per Gaza | sostituire Hamas senza nominarlo con l’appoggio di USA e Arabia Saudita

È stato svelato quello che fino a pochi giorni fa circolava solo come indiscrezione diplomatica: la proposta di Tony Blair, ex primo ministro britannico ed ex inviato speciale in Medio Oriente, per disegnare il futuro della Striscia di Gaza dopo la guerra. Un piano che ha ricevuto il sostegno di Washington e che mira a sostituire l’attuale assetto della Striscia con una nuova entità amministrativa, la Gaza International Transitional Authority (GITA), concepita come autorità provvisoria con mandato internazionale. Secondo quanto riportato da diverse testate, la GITA avrebbe il compito di garantire la sicurezza, gestire i servizi essenziali e avviare un percorso verso una governance palestinese riformata. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Piano Blair per Gaza: sostituire Hamas senza nominarlo, con l’appoggio di USA e Arabia Saudita

