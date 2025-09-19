Pianeta gioielli. Vicenzaoro lancia le future tendenze. Un poker d’autore.

Il filo rosso che lega le tendenze del prossimo autunno inverno 2025-2026, intercettati tra gli stand di Vicenzaoro September, è il gioiello come espressione dinamica del sé, profondamente connessa alla risonanza emotiva, all’adattabilità e all’evoluzione personale. Secondo l’osservatorio di Italian Exhibition Group, sono quattro le direttrici che definiscono la prossima stagione. Modular Geometries esplora il gioiello come un sistema di elementi impilabili, intercambiabili e riconfigurabili — stimolando creatività, adattabilità e una collezione circolare. Anelli impilabili, maglie staccabili, charm intercambiabili e chiusure riconfigurabili diventano basi di un’espressione personale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

