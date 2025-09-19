Pianese lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Lorenzo Vigiani
PIANCASTAGNAIO – Tegola Pianese, grave infortunio per Lorenzo Vigiani. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore, infortunatosi nel corso della gara contro la Torres, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore bianconero sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. Ma non ci sono solo cattive notizie in casa amiatina. Wisdom Amey, infatti, è stato convocato in nazionale under 20. “Sono contentissimo della chiamata del commissario tecnico – ha commentato – Io mi sento benissimo: come ho detto ad amici e compagni, essere chiamato dalla nazionale è sempre un onore e un piacere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
