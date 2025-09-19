Phica sotto accusa | scattano le prime denunce per diffamazione e violazione della privacy
Il sito diffondeva immagini intime di donne senza consenso, compresi minori, accompagnate da commenti sessisti. Ora a Milano sono state depositate le prime denunce. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giorgia Meloni, Elly Schlein, Chiara Ferragni e molte altre sono finite su Phica.eu, un sito segreto di violenza digitale sulle donne con oltre 800mila iscritti. Il forum è ora sotto indagine
