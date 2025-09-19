Phica sotto accusa | scattano le prime denunce per diffamazione e violazione della privacy

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sito diffondeva immagini intime di donne senza consenso, compresi minori, accompagnate da commenti sessisti. Ora a Milano sono state depositate le prime denunce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giorgia Meloni, Elly Schlein, Chiara Ferragni e molte altre sono finite su Phica.eu, un sito segreto di violenza digitale sulle donne con oltre 800mila iscritti. Il forum è ora sotto indagine

Phica sotto accusa: scattano le prime denunce per diffamazione e violazione della privacy; Siti sessisti, donne milanesi contro il sito Phica: si allunga l'elenco delle denunce per diffamazione e violazione della privacy.

