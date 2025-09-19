Pestato dal branco | identificati 5 componenti della baby gang 3 sono minorenni

Cinque giovani denunciati per aggressione a un ragazzo. I fatti si sono consumati a Castel Volturno e risalgono allo scorso 14 settembre. A seguito delle indagini, gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno hanno individuato cinque componenti del gruppo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Parla il padre del ragazzo rapinato e pestato dal branco dopo la serata sui Navigli: “Milano fa paura”

«Se sei un f****o de m***a devi morì», ragazzo gay pestato dal branco dopo una serata in discoteca

Giugliano, ragazzino pestato dal branco vicino piazza Gramsci: la denuncia sui social

A Roma, in pieno centro, un ragazzo di 25 anni è stato pestato da un branco di dieci giovani solo perché gay. Ora si trova in ospedale con naso rotto, costole contuse e un trauma cranico. Non è una rissa: è un'aggressione omofoba. Nel 2025 fa rabbrividire ch

Roma, ancora un'aggressione omofoba: 25enne pestato dal branco

Pestato dal branco in un'aggressione omofoba. Si cercano i testimoni - Un 25enne romano è stato preso a pugni da un branco di una decina di ventenni riportando un trauma facciale e lesioni alle costole ... Secondo rainews.it

Ravenna, studente incappucciato e pestato dal branco per un debito di 5 euro. I compagni urlano: «Ammazzalo» - Lui è uno studente di 16 anni dell’istituto comprensivo “Compagnoni” di Lugo, in provincia di Ravenna. Da corrieredibologna.corriere.it