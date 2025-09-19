Pestaggio per un debito di droga | abbreviato per il nipote del ras e il complice

Si riuniscono le posizioni di zio e nipote. Antonio Amoriello di Marcianise, nipote del ras dei Belforte Giovanni Anziano, sceglie il rito abbreviato in relazione al pestaggio di un artigiano 45enne per un debito di droga. Con lui affronterà il processo in abbreviato anche Alessandro Del Prete.Le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: pestaggio - debito

Picchiano con le mazze da baseball 44enne di MARCIANISE per un debiti di droga, 6 nei guai - MARCIANISE – Si terrà con rito abbreviato il processo a carico di Antonio Amoriello e Alessandro Del Prete, entrambi di Marcianise, coinvolti nel violento pestaggio avvenuto lo scorso ottobre in Viale ... casertace.net scrive