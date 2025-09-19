Pesta marito e suocero per giorni Blitz dei carabinieri donna in cella
Picchia il marito e il suocero, ma viene arrestata dai carabinieri: in manette, per mano dei carabinieri della tenenza di Medicina, una 51enne ucraina, già nota alle forze dell’ordine per reati contro la persona. È accusata dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. A evitare che capitasse il peggio l’acutezza di un operatore della centrale operativa del 112 e la prontezza dei carabinieri della tenenza. Tutto è iniziato quando, due giorni fa, un operatore del numero unico d’emergenza, 112, ha ricevuto una telefonata: gli operatori della centrale non sentivano nessuno parlare o chiedere distintamente aiuto, ma solo un uomo con voce flebile, e remissiva, che sussurrava parole incomprensibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
