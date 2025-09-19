Pescara-Empoli altra big di scena all' Adriatico | ultime probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Terza partita in casa per il Pescara nelle prime 4 uscite del nuovo campionato di Serie B. Stavolta di scena all'Adriatico ci sarà l'Empoli, che come il Venezia una settimana prima è una retrocessa da poco dalla A che ha come obiettivo stagionale l'immediato ritorno nella massima serie. L'impegno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

pescara - empoli

Carrarese–Avellino e Pescara–Empoli: due sfide ad alta tensione per le toscane

