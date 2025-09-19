Pesaro studente costretto a leccare il muro Era stato sequestrato e bullizzato dal branco

Corriereadriatico.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PESARO - Una prima spedizione punitiva per dei fatti di droga ma con i giovani bulli che hanno sottoposto anche un altro ragazzino, più o meno loro coetaneo, ad angherie e vessazioni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

pesaro studente costretto a leccare il muro era stato sequestrato e bullizzato dal branco

© Corriereadriatico.it - Pesaro, studente costretto a leccare il muro. Era stato sequestrato e bullizzato dal branco

In questa notizia si parla di: pesaro - studente

Pesaro, studente costretto a leccare il muro. Era stato sequestrato e bullizzato dal branco.

pesaro studente costretto leccarePesaro, studente costretto a leccare il muro. Era stato sequestrato e bullizzato dal branco - PESARO Una prima spedizione punitiva per dei fatti di droga ma con i giovani bulli che hanno sottoposto anche un altro ragazzino, più o meno ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pesaro Studente Costretto Leccare