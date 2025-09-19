Pesaro sesto arresto per spaccio di droga in 25 giorni | 29enne fermato in pieno centro
Pesaro, 19 settembre 2025 – Non si ferma la stretta contro lo spaccio a Pesaro. Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato in flagranza un cittadino gambiano di 29 anni, regolare sul territorio, sorpreso mentre cedeva hashish a un italiano nei pressi del monumento della Resistenza. Una scena che si è consumata in pieno centro, in un luogo simbolico della città. Durante il controllo, il 29enne è stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish già suddivisi e di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Immediato l’arresto e il trasferimento in questura. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la fondatezza degli accertamenti della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
