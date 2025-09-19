Perugia condanna a multa e risarcimento per gli insulti e le minacce online alla premier Meloni

Perugiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato condannato a una multa di 1.800 euro e a un immediato risarcimento di 10.000 euro verso la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un uomo di 47 anni di Catanzaro accusato di vilipendio al Governo della Repubblica Italiana.L’uomo, tra il dicembre 2022 e il febbraio 2023, avrebbe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: perugia - condanna

Perugia, condanna a multa e risarcimento per gli insulti e le minacce online alla premier Meloni; «Giorgia Meloni va giustiziata»: offese alla premier sui social, hater condannato a Perugia; Ex consigliere comunale FdI condannato per truffa e tentata estorsione.

perugia condanna multa risarcimento«Giorgia Meloni va giustiziata»: offese alla premier sui social, hater condannato a Perugia - 800 euro di multa un 47enne di Catanzaro che sul proprio profilo Twitter aveva pubblicato post e video contro Giorgia Meloni. Riporta umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Condanna Multa Risarcimento