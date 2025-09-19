Perugia a Ravenna la gara della verità L’obiettivo è espugnare lo stadio Benelli

La gara della verità. Siamo solo alla quinta giornata, è vero, ma la trasferta di stasera a Ravenna ha già un po’ il sapore dell’ultima spiaggia per il Perugia. Tre punti in quattro giornate sono un bottino decisamente troppo misero per i biancorossi di Cangelosi. Si gioca alle 20.30 in un Benelli pieno di entusiasmo e di tifosi, come confermano anche i 2735 abbonamenti sottoscritti a Ravenna. Il ripescaggio in serie C, i giallorossi sono arrivati alle spalle del Rimini nello scorso campionato di serie D, non ha fatto altro che alimentare le ambizioni di una società, quella romagnola, che vuole puntare in alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

