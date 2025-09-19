Perseguita l’ex fidanzata professore arrestato Il docente sfoga la rabbia sui social | ora la scuola cerca un sostituto

Pistoia, 19 settembre 2025 – Lo aveva denunciato, alla fine della loro relazione, dopo che lui aveva iniziato a perseguitarla con messaggi, appostamenti e minacce. Ma lui non si sarebbe fermato nemmeno davanti al primo provvedimento del giudice che aveva disposto un divieto di avvicinamento alla vittima. Stalking e molestie. Medico sotto accusa. Revocati i domiciliari Per questo la misura si era aggravata e l’uomo era finito ai domiciliari. I suoi comportamenti molesti, però, sono andati avanti fino a che non è stato arrestato dai carabinieri, dopo che i militari non lo avevano trovato in casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

