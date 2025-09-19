Permesso di soggiorno in stallo il giudice ' bacchetta' la prefettura

La Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero assistito dall'avvocato Alessandro Ferrara, contro il Ministero dell'Interno – Prefettura di Caserta per l'inerzia sull'istanza di rilascio del titolo di soggiorno.

Permesso di soggiorno in stallo, il giudice 'bacchetta' la prefettura.

