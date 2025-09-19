Permessi in Ztl | quasi 27mila l’anno solo per la clinica Santa Zita

Permessi per la ztl, i dati per il 2025 non sono ancora disponibili, ma quelli del 2024 che abbiamo pubblicato ieri (e che segnalano ben 58.710 targhe registrate in un solo anno) hanno fatto riflettere il Comune che già nei mesi scorsi si è già attivato per monitorare il fenomeno. In particolare, il dato dei permessi della Casa di Cura Santa Zita, ben 26.909 (oltre il 44% del totale e prima voce dell’elenco), in costante crescita negli ultimi anni, ha generato alcune modifiche per l’emissione dei dati che generano gli accessi in ztl. L’amministrazione comunale ha infatti comunicato la necessità, da parte del personale della Casa di Cura, di inserire ulteriori dati relativi al permesso richiesto, quali, ad esempio, la data di ricoverodimissione e il numero di prenotazione nel caso di prestazioni sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

