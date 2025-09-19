Perla Maria si è fidanzata con un calciatore Chi il ragazzo della figlia di Maria Monsè

Quando a dicembre scorso varcò la porta rossa del Grande Fratello, Perla Maria Monsé si presentò come una ragazza single, determinata a dedicarsi prima di tutto allo studio. A soli 18 anni, la giovane figlia di Maria Monsé aveva messo in chiaro le sue priorità, continuando anche all’interno della Casa a prepararsi per la maturità. Più volte aveva confidato ai compagni d’avventura quanto la scuola fosse per lei fondamentale. Ora quella fase si è chiusa con successo: la maturità è stata superata e Perla Maria ha compiuto un passo importante, iscrivendosi alla facoltà di Medicina. Parallelamente, però, la vita sentimentale della ragazza ha preso una piega inattesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it