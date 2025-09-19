Perin Juventus spunta il retroscena di mercato | in estate ha valutato concretamente l’addio alla Vecchia Signora! Cosa è successo
Perin Juventus, il vice ha recuperato dall’infortunio alla mano: dopo aver valutato l’addio in estate, ora è pronto a esordire contro il Verona. Un’estate passata con la valigia pronta, a valutare un addio che sembrava possibile, e un inizio di stagione trascorso a recuperare da un infortunio. Ora per Mattia Perin potrebbe essere arrivato il momento di prendersi la scena. Il secondo portiere della Juventus ha infatti completato il suo percorso di recupero dal problema alla mano e si candida con forza per una maglia da titolare nella delicata trasferta di campionato in programma domani, sabato, contro l’ Hellas Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: perin - juventus
Perin Atalanta e non solo: tre club di Serie A sul portiere, ormai al capolinea con la Juventus. Il punto sul suo futuro
Caprile Juventus, sarà lui a prendere il posto di Perin? L’indiscrezione sull’interesse di Comolli per il portiere del futuro: tutti i dettagli
Perin Juventus ai titoli di coda, l’addio è ormai cosa certa: restano questi tre club sulle tracce del portiere. Le ultimissime
Should Mattia Perin come back in goal for Juventus’ next match? > https://juvefc.com/should-mattia-perin-come-back-in-goal-for-juventus-next-match/… - X Vai su X
Juventus, Perin può prendere il posto di Di Gregorio? - facebook.com Vai su Facebook
Scandalo scommesse, retroscena choc dopo Napoli-Juve 5-1! Molti bianconeri subito dopo la gara...; Ultimissime Juve live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale; Kelly Juve, retroscena: dal confronto con Tudor al doppio no.
Juventus, Di Gregorio-Perin: gerarchie e nuovo retroscena fantacalcio - Serata vietata ai deboli di cuore quella di ieri, martedì 16 settembre, con la sfida di Champions ... Riporta fantamaster.it
Mercato Juve, spunta il retroscena: il Como aveva bussato alle porte della Continassa per quel bianconero, no secco del giocatore - Mercato Juve, spunta il retroscena: nel corso di quest’ultima sessione estiva il Como ha bussato alle porte della Continassa per un giocatore In questa sosta per le nazionali emerge un retroscena di m ... Come scrive juventusnews24.com