Perin Juventus, il vice ha recuperato dall’infortunio alla mano: dopo aver valutato l’addio in estate, ora è pronto a esordire contro il Verona. Un’estate passata con la valigia pronta, a valutare un addio che sembrava possibile, e un inizio di stagione trascorso a recuperare da un infortunio. Ora per Mattia Perin potrebbe essere arrivato il momento di prendersi la scena. Il secondo portiere della Juventus ha infatti completato il suo percorso di recupero dal problema alla mano e si candida con forza per una maglia da titolare nella delicata trasferta di campionato in programma domani, sabato, contro l’ Hellas Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin Juventus, spunta il retroscena di mercato: in estate ha valutato concretamente l’addio alla Vecchia Signora! Cosa è successo