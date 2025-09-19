Pergola ricorso al Tar Violazioni di legge e sottovalutata la direzione artistica di Massini
Errori evidenti nell’applicazione della legge, ovvero il decreto ministeriale 463 del 23 dicembre 2024, e una "clamorosa" sottovalutazione della stagione artistica firmata da Stefano Massini. Sono questi i punti salienti su cui si basa il ricorso al Tar del Lazio presentato dalla Fondazione Teatro della Toscana contro il declassamento della Pergola e delle sale di Rifredi e Era di Pontedera. "Abbiamo presentato ricorso al Tar, come avevamo detto fin dall’inizio per tutelare il Teatro della Toscana e per difenderne l’onorabilità" va dritta la sindaca di Firenze Sara Funaro e presidente della Fondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pergola, ricorso al Tar. Violazioni di legge e sottovalutata la direzione artistica di Massini; Declassamento Pergola, Funaro con la Fondazione presenta un ricorso al Tar
