Perché Salvini e Tajani avranno più scorte | cosa vuol dire davvero il livello I di sicurezza

Il livello di sicurezza per i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani è stato innalzato. L’aumento delle misure di protezione è scattato ieri ed è legato, secondo quanto riferito, a un “brutto clima” politico, sia interno che internazionale. L’omicidio dell’influencer Charlie Kirk, vicino all’ex presidente americano Donald Trump, sembra aver giocato un ruolo chiave in questa decisione. I messaggi di giubilo apparsi sui social network dopo la morte di Kirk, alcuni dei quali contenevano riferimenti minacciosi verso esponenti del governo italiano, hanno contribuito ad aumentare il livello di allerta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

