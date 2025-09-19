Il 21 settembre il cielo ci regalerà (ancora) un evento speciale, un’ eclissi di sole parziale, la quarta dell’anno. Anche se non sarà visibile dall’Italia, la sua vicinanza all’ equinozio d’autunno, che cadrà il 22 settembre, la rende ancora più significativa sul piano simbolico ed energetico. Due fenomeni celesti così ravvicinati diventano una sorta di “porta cosmica”, un invito a fermarsi, fare spazio al nuovo e trovare un equilibrio più profondo. Il 21 settembre l’eclissi di sole, un invito a fermarsi e ripartire. Da sempre l’eclissi di sole è considerata un momento di trasformazione. Il Sole, oscurato anche solo per pochi minuti, ci ricorda che tutto è può mutare, e che anche ciò che appare stabile può velarsi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché parliamo ancora di eclissi?