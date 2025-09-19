Perché parliamo ancora di eclissi?
Il 21 settembre il cielo ci regalerà (ancora) un evento speciale, un’ eclissi di sole parziale, la quarta dell’anno. Anche se non sarà visibile dall’Italia, la sua vicinanza all’ equinozio d’autunno, che cadrà il 22 settembre, la rende ancora più significativa sul piano simbolico ed energetico. Due fenomeni celesti così ravvicinati diventano una sorta di “porta cosmica”, un invito a fermarsi, fare spazio al nuovo e trovare un equilibrio più profondo. Il 21 settembre l’eclissi di sole, un invito a fermarsi e ripartire. Da sempre l’eclissi di sole è considerata un momento di trasformazione. Il Sole, oscurato anche solo per pochi minuti, ci ricorda che tutto è può mutare, e che anche ciò che appare stabile può velarsi. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: perch - parliamo
Sinner "Non è una questione di ricambiare, ma di dare qualcosa indietro. Ora siamo in 5, riusciamo a gestire tutto nel modo migliore possibile perché parliamo di ciò che possiamo fare. Il progetto della Fondazione è molto semplice ed è quello di dare ind - X Vai su X
In questa puntata di Start, parliamo dei bonus casa perché il 2025 è l’anno delle scadenze e dei tagli; parliamo poi di San Siro, con il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto che entro oggi, 17 settembre, la giunta dovrebbe discutere la delibera per la ve Vai su Facebook
Perché parliamo ancora di eclissi? - Il 21 settembre il cielo ci regalerà (ancora) un evento speciale, un’eclissi di sole parziale, la quarta dell’anno. Scrive amica.it
Cosa ci racconta l’ombra dell’eclissi lunare - Possiamo prepararci alla visione di questo evento, previsto per domenica, tornando a una delle scoperte che hanno influenzato il nostro modo di pensare e vedere la Terra. Riporta internazionale.it