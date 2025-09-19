Perché parliamo ancora di eclissi?

Amica.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21 settembre il cielo ci regalerà (ancora) un evento speciale, un’ eclissi di sole parziale, la quarta dell’anno. Anche se non sarà visibile dall’Italia, la sua vicinanza all’ equinozio d’autunno, che cadrà il 22 settembre, la rende ancora più significativa sul piano simbolico ed energetico. Due fenomeni celesti così ravvicinati diventano una sorta di “porta cosmica”, un invito a fermarsi, fare spazio al nuovo e trovare un equilibrio più profondo. Il 21 settembre l’eclissi di sole, un invito a fermarsi e ripartire. Da sempre l’eclissi di sole è considerata un momento di trasformazione. Il Sole, oscurato anche solo per pochi minuti, ci ricorda che tutto è può mutare, e che anche ciò che appare stabile può velarsi. 🔗 Leggi su Amica.it

perch233 parliamo ancora di eclissi

© Amica.it - Perché parliamo ancora di eclissi?

In questa notizia si parla di: perch - parliamo

perch233 parliamo eclissiPerché parliamo ancora di eclissi? - Il 21 settembre il cielo ci regalerà (ancora) un evento speciale, un’eclissi di sole parziale, la quarta dell’anno. Scrive amica.it

perch233 parliamo eclissiCosa ci racconta l’ombra dell’eclissi lunare - Possiamo prepararci alla visione di questo evento, previsto per domenica, tornando a una delle scoperte che hanno influenzato il nostro modo di pensare e vedere la Terra. Riporta internazionale.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Parliamo Eclissi