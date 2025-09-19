Perché le televisioni stanno diventando sempre più grandi

Le televisioni nelle nostre case si stanno allargando. Nei primi sette mesi del 2025 la quota di mercato occupata dagli schermi sopra gli 80 pollici è cresciuta del 55%. I motivi sono parecchi: uno lo portiamo sempre in tasca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

