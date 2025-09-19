Perché in Estonia sono decollati i caccia italiani | l’Aeronautica militare al comando della missione Nato di Amari

Roma, 19 settembre 2025 – I caccia F35 italiani decollati oggi per lo sconfinamento degli aerei russi sono di stanza da agosto alla base aerea di Ämari in Estonia dove sono ospitate le attività dell' Aeronautica militare italiana nell'ambito della missione di pattugliamento aereo Nato sul fronte orientale, che a breve potrebbe essere rinforzato anche dall'Italia dopo Regno Unito e Francia. Amari non è una base italiana in senso stretto ma una base estone utilizzata dalle forze italiane che in precedenza sono state dislocate anche in Romania. L'Italia ha assunto il comando di questa missione di Air Policing nel 2025, schierando i propri caccia F-35 per la difesa dello spazio aereo baltico e per intercettare velivoli russi come è accaduto oggi e aerei - spia in grado di raccogliere dati in volo per decine di chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

