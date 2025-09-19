Perché il sangue di San Gennaro si scioglie tre volte l’anno | i racconti e la tradizione del patrono di Napoli

Notizie.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sangue di San Gennaro si scioglie tre volte l’anno. Anche quest’anno il prodigio è avvenuto il 19 settembre alle 10.08. Anche quest’anno, nel giorno a lui dedicato, si è ripetuto il prodigio della liquefazione di San Gennaro. Il sangue è stato trovato sciolto intorno alle 10.08 di venerdì 19 settembre. Perché il sangue di San Gennaro si scioglie tre volte l’anno: i racconti la tradizione del patrono di Napoli (Ansa Foto) – notizie.com “ Abbiamo nuovamente la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”.  Queste le parole pronunciate dall’altare del Duomo di Napoli dal monsignor Vincenzo De Gregorio, alle centinaia di fedeli che hanno voluto partecipare all’evento. 🔗 Leggi su Notizie.com

perch233 il sangue di san gennaro si scioglie tre volte l8217anno i racconti e la tradizione del patrono di napoli

© Notizie.com - Perché il sangue di San Gennaro si scioglie tre volte l’anno: i racconti e la tradizione del patrono di Napoli

In questa notizia si parla di: perch - sangue

perch233 sangue san gennaroMiracolo di San Gennaro: il sangue del patrono di Napoli si è sciolto - Miracolo di San Gennaro 2025: il 19 settembre il sangue del patrono di Napoli si è sciolto. Scrive gazzetta.it

perch233 sangue san gennaroIl miracolo di San Gennaro si è rinnovato. Il sangue nell’ampolla, portata a spalla dai seminaristi fino all’altare maggiore, si presentava già sciolto - Nel Duomo di Napoli si rinnova il prodigio del sangue di San Gennaro alla presenza del cardinale Battaglia e delle autorità ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Sangue San Gennaro