Perché il sangue di San Gennaro si scioglie tre volte l’anno | i racconti e la tradizione del patrono di Napoli

Il sangue di San Gennaro si scioglie tre volte l’anno. Anche quest’anno il prodigio è avvenuto il 19 settembre alle 10.08. Anche quest’anno, nel giorno a lui dedicato, si è ripetuto il prodigio della liquefazione di San Gennaro. Il sangue è stato trovato sciolto intorno alle 10.08 di venerdì 19 settembre. Perché il sangue di San Gennaro si scioglie tre volte l’anno: i racconti la tradizione del patrono di Napoli (Ansa Foto) – notizie.com “ Abbiamo nuovamente la gioia di annunciare che la reliquia è stata trovata completamente liquida”. Queste le parole pronunciate dall’altare del Duomo di Napoli dal monsignor Vincenzo De Gregorio, alle centinaia di fedeli che hanno voluto partecipare all’evento. 🔗 Leggi su Notizie.com

