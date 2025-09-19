Perché i look di Melania Trump durante la visita di Stato sono una dichiarazione di stile e di intenti

Dal trench Burberry al tailleur in pelle Louis Vuitton ecco cosa ha indossato Melania Trump nel Regno Unito: ogni scelta portava con sé un messaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Melania Trump e la visita di stato nel Regno Unito: il suo stile in 7 punti, tra veri (o presunti) incidenti di stile e scelte azzeccate - La First Lady è tornata negli Stati Uniti lasciando dietro di sé un paio di look memorabili (e «memabili») e un leggero disappunto da parte di chi avrebbe desiderato vederla con brand britannici. Come scrive vanityfair.it