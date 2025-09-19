Perché Golpe di Giorgia è una canzone diversa da tutte le altre
Dimenticate “La Cura Per Me”. Toglietevi dalla testa quella (meravigliosa) ballad targata Blanco (oltre 200mila vendite) e provate a immergervi in qualcosa di diverso senza azzardare il paragone. Sempre una ballad pop, certo, ma stavolta con un retrogusto differente, tipico di Edoardo D'Erme (in. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: perch - golpe
“Un insieme di anime diverse: dal dettaglio elegante al colpo di scena audace. Perché non esiste un solo modo di essere te stessa.” #gioielliunicii #stilepersonale #dettagliochecontano #brillaresempre #sceglitestu Collezione argento 925 Prezzi super S - facebook.com Vai su Facebook
Colpo di fulmine: perché è davvero fulmineo? #Attrazione #Innamoramento #Feromoni - X Vai su X
Giorgia: “In arrivo un singolo scritto da Calcutta” - Un album di inediti previsto per l’autunno, un appuntamento nei palazzetti, l’unica artista donna presente nella Top30 ... rockol.it scrive