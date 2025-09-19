Perché Golpe di Giorgia è una canzone diversa da tutte le altre

Dimenticate “La Cura Per Me”. Toglietevi dalla testa quella (meravigliosa) ballad targata Blanco (oltre 200mila vendite) e provate a immergervi in qualcosa di diverso senza azzardare il paragone. Sempre una ballad pop, certo, ma stavolta con un retrogusto differente, tipico di Edoardo D'Erme (in. 🔗 Leggi su Today.it

