Perché e come si può presentare un esposto alla banca d’Italia?

Se si hanno rapporti con un istituto di credito o con un intermediario finanziario può succedere che qualcosa non vada per il verso giusto, come dei comportamenti scorretti da parte di una di queste figure o delle irregolarità nelle informazioni registrate in Cr (Centrale dei Rischi). In questi casi e in altri è possibile presentare un esposto alla banca d’Italia. Quest’ultimo non è un ricorso legale ma ha l’obiettivo di segnalare dei comportamenti che si ritengono ingiusti o scorretti e ottenere che la Banca d’Italia faccia i dovuti controlli nel caso vi siano delle violazioni. Che cos’è un esposto alla banca d’Italia e perché presentarlo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

