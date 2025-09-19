Perché correre fa andare in bagno?
Correre non è sempre un idillio. Ero a metà del Queensboro Bridge quando mi è venuta una sensazione che conoscevo bene: dovevo andare in bagno. Avevo già fatto due chilometri e mezzo della mia corsa e avevo svuotato il serbatoio appena prima di uscire di casa. Mentre continuavo a correre, guardavo davanti, di lato e dietro di me, chiedendomi dove, Dio non voglia, avrei potuto liberarmi se non fossi riuscito a trattenere lo stimolo di andare in bagno. A un chilometro e mezzo da Manhattan, mi sono reso conto con orrore che non potevo fare i miei bisogni sul marciapiede (nessuna copertura, troppe auto che sfrecciavano). 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: perch - correre
Paolo Simoncelli: "Correre a Misano è sempre emozionante, per tanti motivi, soprattutto perché Marco non c’è più. Quando c’era era una settimana davvero speciale. Adesso sì, bella ma c’è sempre quell’amaro in bocca insomma. Misano è magica perchè qua Vai su Facebook