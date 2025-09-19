Perché correre fa andare in bagno?

Correre non è sempre un idillio. Ero a metà del Queensboro Bridge quando mi è venuta una sensazione che conoscevo bene: dovevo andare in bagno. Avevo già fatto due chilometri e mezzo della mia corsa e avevo svuotato il serbatoio appena prima di uscire di casa. Mentre continuavo a correre, guardavo davanti, di lato e dietro di me, chiedendomi dove, Dio non voglia, avrei potuto liberarmi se non fossi riuscito a trattenere lo stimolo di andare in bagno. A un chilometro e mezzo da Manhattan, mi sono reso conto con orrore che non potevo fare i miei bisogni sul marciapiede (nessuna copertura, troppe auto che sfrecciavano). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

