Per tornare in tv devi chiedere scusa alla famiglia Kirk e fare un’importante donazione | Abc detta le condizioni per rimandare in onda Jimmy Kimmel
Dopo la sospensione del Jimmy Kimmel Live!, il gruppo editoriale Sinclair, che gestisce Abc, ha dettato le sue regole al conduttore. Lo show Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso “a tempo indeterminato” dal gruppo Sinclair, che gestisce ABC, CBS, NBC, FOX, dopo le polemiche seguite ai commenti del conduttore sulla morte di Charlie Kirk, il 31enne attivista di destra ucciso a colpi di arma da fuoco il 10 settembre durante un intervento alla Utah Valley University. In un comunicato diffuso mercoledì 17 settembre, Sinclair Broadcast Group, il più grande editore degli Stati Uniti, ha spiegato di “opporsi ai recenti commenti del signor Kimmel riguardanti l’assassinio di Charlie Kirk – e ha aggiunto – Kimmel è stato insensibile durante un momento molto critico nel nostro paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Jimmy Kimmel sospeso dalla tv: ecco le condizioni per tornare in onda
“Per tornare in tv devi chiedere scusa alla famiglia Kirk e fare un’importante donazione”: Abc detta le condizioni per rimandare in onda Jimmy Kimmel - Dopo i commenti sulla morte di Charlie Kirk, il gruppo Sinclair detta le condizioni per il ritorno del conduttore sul piccolo schermo ... ilfattoquotidiano.it scrive