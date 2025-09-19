Dopo la sospensione del Jimmy Kimmel Live!, il gruppo editoriale Sinclair, che gestisce Abc, ha dettato le sue regole al conduttore. Lo show Jimmy Kimmel Live! è stato sospeso “a tempo indeterminato” dal gruppo Sinclair, che gestisce ABC, CBS, NBC, FOX, dopo le polemiche seguite ai commenti del conduttore sulla morte di Charlie Kirk, il 31enne attivista di destra ucciso a colpi di arma da fuoco il 10 settembre durante un intervento alla Utah Valley University. In un comunicato diffuso mercoledì 17 settembre, Sinclair Broadcast Group, il più grande editore degli Stati Uniti, ha spiegato di “opporsi ai recenti commenti del signor Kimmel riguardanti l’assassinio di Charlie Kirk – e ha aggiunto – Kimmel è stato insensibile durante un momento molto critico nel nostro paese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per tornare in tv devi chiedere scusa alla famiglia Kirk e fare un’importante donazione”: Abc detta le condizioni per rimandare in onda Jimmy Kimmel