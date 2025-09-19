Per nove mesi le abbiamo nascosto l'arrivo del nipote | l'epico scherzo di una famiglia alla sorella minore

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A St. Louis una famiglia ha tenuto nascosta per nove mesi la gravidanza di Rachel alla sorella Sarah, trasformando la nascita del piccolo nello scherzo più lungo (ed epico) di sempre. La rivelazione, avvenuta durante un barbecue, è stata immortalata in un video su TikTok che è subito diventato virale. Ora Sarah non medita vendetta, ma pretende un rapporto privilegiato con l'ultimo arrivato: "Me lo merito!". 🔗 Leggi su Fanpage.it

