Per la Up si prospetta la trasferta insidiosa sul campo di Jesi

L’ Andrea Costa per la seconda stagione consecutiva sarà griffata Up sulle maglie. L’agenzia per il lavoro che, tra le dieci filiali ne ha una a Imola, ha un ruolo centrale nel nuovo corso biancorosso, come testimonia l’incarico di direttore marketing che l’Andrea Costa ha dato a Giuseppe Somma, membro del consiglio d’amministrazione di Up. A completare lo staff tecnico di Luca Dalmonte, il vice Vincenzo Virgallita e l’assistente Lorenzo Castelli. Grande ritorno, in qualità di team manager, quello di Cristiano Fazzi, bandiera biancorosso e capitano ai tempi della serie A1. Quattro le conferme: il forte play Giacomo Sanguinetti, il giovane Vittorio Zedda (2004), e i lunghi Davide Raucci e Giacomo Filippini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

