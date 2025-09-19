’Per i morti di Reggio Emilia’ Addio ad Amodei

"Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli dovremo tutti quanti aver d’ora in avanti voialtri al nostro fianco per non sentirci soli". Un famoso verso della canzone ’Per i morti di Reggio Emilia’, che nel 1960 Fausto Amodei – protagonista per lungo tempo della musica e della politica torinese, ieri scomparso a 91 anni – compose per celebrare i cinque civili uccisi dalla polizia, il 7 luglio del ‘60, durante le proteste contro il governo democristiano di Ferdinando Tambroni. Nonostante la sua grande produzione di brani musicali, sempre legati a fatti realmente accaduti, ’Per i morti di Reggio Emilia’ rimane la sua canzone più nota, ancora conosciutissima ed eseguita in occasione di manifestazioni operaie e studentesche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Per i morti di Reggio Emilia’. Addio ad Amodei

