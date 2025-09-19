Per i Mondiali in Ruanda tutti i ciclisti saranno dotati di GPS | mai più un'altra Muriel Furrer
"Tutti i ciclisti saranno monitorati in tempo reale, cosicché eventuali misure necessarie possano essere intraprese senza ritardi". Questa la nota ufficiale dell'UCI per munire di segnalazione GPS le bici dei corridori ed evitare un'altra drammatica morte, come quella di Muriel Furrer avvenuta ai Mondiali di Zurigo 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ciclismo, Italia con il contingente massimo tra gli Elite ai Mondiali 2025 in Ruanda
Ciclismo, la Slovenia annuncia i convocati per i Mondiali in Ruanda: doppio impegno per Tadej Pogacar
Mondiali di Ciclismo 2025, gli Azzurri convocati per il Ruanda: dal 21 settembre in gara
Dal lavoro come ottica ai Mondiali in Ruanda: Monica Trinca Colonel è l'astro nascente del ciclismo italiano
"Tutti i ciclisti saranno monitorati in tempo reale, cosicché eventuali misure necessarie possano essere intraprese senza ritardi"
Mondiali di ciclismo in Ruanda: calendario gare e programma - Si parte con le cronometro elite, poi il gran finale domenica 28 settembre con la prova in linea maschile.