per gli amici a quattro zampe in arrivo nuovi spazi recintati

I migliori amici dell'uomo hanno e avranno a disposizione, ben presto, spazi recintanti e rinnovati dove poter correre e, anche, mantenersi in forma. Nei parchi pubblici del territorio cormanese, infatti, le aree cani o sono state riqualificate da pochi mesi, o saranno riorganizzate nel giro di poche settimane, oppure stanno per essere inaugurate. Tra queste ultime, ce ne sono due, in altrettante zone distinte, vale a dire nel piccolo rione di via Eritrea, alle porte del Parco della Balossa, e al Fornasè, tra via Tobagi e via XXIV Maggio, nella nuova area verde da 20mila metri quadrati, prevista all'interno del progetto di riqualificazione delle ex-Officine Standard.

