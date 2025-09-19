Per contrastare le macchie sul viso più evidenti dopo il sole la medicina estetica propone laser crioterapia e peeling Come funzionano e quale scegliere

M acchie sul viso evidenti dopo le vacanze al mare? La medicina estetica offre soluzioni sempre più efficaci per attenuarle. «Settembre è un ottimo momento per prendersi cura delle macchie sul viso come melasma, lentigo solari, iperpigmentazioni post-infiammatorie », spiega Maria Gabriella Di Russo, specialista in idrologia, medico estetico e membro comitato scientifico Scuola di Medicina Estetica Agorà Milano. Le opzioni disponibili sono diverse. Macchie solari: cinque regole per prevenirle in estate X Macchie sul viso: i laser specifici in medicina estetica. Tra i protocolli più apprezzati per il trattamento delle macchie sul viso, spiccano i laser specifici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per contrastare le macchie sul viso più evidenti dopo il sole, la medicina estetica propone laser, crioterapia e peeling. Come funzionano e quale scegliere

In questa notizia si parla di: contrastare - macchie

I prodotti per contrastare la formazione delle macchie del sole sul viso

Due prodotti, un solo obiettivo: eliminare le macchie della pelle! Tripla azione per Siero e Crema : schiarisce, previene e uniforma. Risultati visibili già dopo 4 settimane! Usati insieme, aiutano a contrastare le macchie cutanee con efficacia visibile. Una - facebook.com Vai su Facebook

Macchie cutanee addio! Vi sveliamo i segreti per una pelle luminosa e uniforme - Scoprite come i fattori ambientali e l’invecchiamento influenzino la comparsa delle macchie viso e quali strategie adottare. Segnala grazia.it

Addio alle macchie scure sul viso con questa crema miracolosa quasi a metà prezzo - E se da un lato ogni occasione è buona per mettersi sotto al sole cercando di ottenere la tanto desiderata abbronzatura, dall’altro è sempre bene ... Da dilei.it