Pep Guardiola parole al miele sul Napoli e Conte | Loro sono bravissimi
Il Manchester City ha battuto il Napoli 2-0 all’Etihad, confermando la propria forza e la mentalità in Champions League. Una vittoria netta, maturata grazie al solito palleggio avvolgente e alle giocate dei singoli, che però non cancella l’impegno messo in campo dagli uomini di Antonio Conte. Sui social, tuttavia, non sono mancati i commenti pungenti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: guardiola - parole
Infortunio Rodri, il Manchester City rischia di perderlo a inizio stagione: le parole di Guardiola
Guardiola elogia Conte: parole da brividi per l’allenatore del Napoli
Rodri di nuovo K.O., ma le parole di Guardiola sono un campanello d’allarme… Ecco cosa ha detto il suo allenatore e quando è previsto il suo rientro in campo
Il City ha batto il Napoli nella prima giornata di Champions, ma Guardiola ha voluto spendere un pensiero per Kevin De Bruyne: "Voi non capite" Le parole del tecnico spagnolo che col fuoriclasse belga ha vinto praticamente tutto ? Vai su Facebook
Le parole di Pep Guardiola dopo la vittoria del http://Man.City per 2-0 contro il @sscnapoli di Conte! - X Vai su X
Guardiola: “Reijnders? Uno dei migliori acquisti nella storia del City”; Guardiola al miele: Conte è forse il miglior allenatore del mondo; Al Hilal, Inzaghi: Guardiola il miglior allenatore degli ultimi 25 anni.
Guardiola su De Bruyne: "Bello rivederlo. Mai avuto dubbi sull'impatto in A" - Parole al miele di Pep Guardiola per il suo ex pupillo, De Bruyne, che domani sfiderà il City per la prima volta in carriera da ex. tuttonapoli.net scrive
Guardiola spiazza tutti: “Se l’Arsenal vincerà qualcosa sarà solo grazie ai soldi spesi, giusto?” - Guardiola lancia una provocazione sorprendente prima dell'incontro con Guardiola: denuncia un trattamento diverso riservato dalla stampa per il City negli ... Lo riporta fanpage.it