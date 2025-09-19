Pensioni la mancata rivalutazione fa perdere un anno di assegni

La mancata rivalutazione delle pensioni ha fatto perdere ai percettori dei trattamenti previdenziali fino a un anno di assegni e un quarto del potere d’acquisto. È questa la risposta contenuta nello studio di Itinerari Previdenziali e Cida che tratta della svalutazione delle pensioni in Italia e degli effetti del succedersi di leggi e nuove regole che hanno finito per penalizzare le pensioni di importo più alto, al di sopra di 2.500 euro al lordo, pari a meno di 2.000 euro al netto. Per le pensioni del presente le cose non vanno di certo meglio. Secondo lo studio, in questo periodo i provvedimenti legislativi non avrebbero fatto altro che penalizzare i pensionati appartenenti al ceto medio, garantendo il 100 per cento della rivalutazione delle pensioni all’inflazione ai soli percettori di trattamenti previdenziali fino a quattro volte la pensione minima. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Pensioni, la mancata rivalutazione fa perdere un anno di assegni

Pensioni, itinerari Previdenziali-Cida: per mancata rivalutazione in 10 anni perdite fino a 115mila euro

