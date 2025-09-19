Pensionato un aretino su tre i dati Inps

Arezzo, 19 settembre 2025 – E’ pensionato un aretino su tre. Cresce e si avvicina a centomila il numero dei pensionati della provincia di Arezzo, molti vivono con meno di mille euro. Dall’altro lato, si registra una diminuzione dei lavoratori attivi. E quelli che hanno un impiego spesso ricevono retribuzioni contenute e sono in condizioni di instabilità contrattuale. A tutto questo si aggiunge un dato ancora più preoccupante: si tratta dell’ aumento dei giovani inoccupati e in cerca di lavoro. Li chiamano con la sigla Neet, che sta per l’inglese: Not in Education, Employment or Training, e rappresentano una fascia vulnerabile e sempre più ampia della popolazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pensionato un aretino su tre, i dati Inps

