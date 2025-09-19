Penetra nella notte in un locale in via Timeus arrestato

Arrestato, nella notte del 16 settembre scorso, dalla polizia di Stato di Trieste un giovane cittadino marocchino, classe 2001, per il reato di tentato furto aggravato. Il personale della squadra volante è intervenuto in via Timeus presso un esercizio commerciale in quanto il proprietario del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

