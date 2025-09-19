Cresce l’attesa per gli “?????????????????????? (???? “????” –???????)”, organizzati dal Comune di Pellezzano e da Dlivemedia, evento già presentato all’ultimo??????????????????????????, che verrà ospitato?????????????????????? nella splendida cornice del????????????????????’?????????????????????? di Pellezzano. Si partirà con un’anteprima,??????????????????? alle ore 19:45, al??????????????????? di Capezzano, dove verrà proiettato, in contemporanea mondiale, il film dal titolo “?????????????????”, con l’introduzione a cura del giornalista e conduttore radiotelevisivo??????????? e la presentazione della conduttrice Radio Rai??????????????. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pellezzano, anteprima degli “Stati Generali del Cinema” ospitati all’Eremo dello Spirito Santo: dal 26 al 28 settembre 2025