Pellezzano anteprima degli Stati Generali del Cinema ospitati all’Eremo dello Spirito Santo | dal 26 al 28 settembre 2025
Cresce l’attesa per gli “?????????????????????? (???? “????” –???????)”, organizzati dal Comune di Pellezzano e da Dlivemedia, evento già presentato all’ultimo??????????????????????????, che verrà ospitato?????????????????????? nella splendida cornice del????????????????????’?????????????????????? di Pellezzano. Si partirà con un’anteprima,??????????????????? alle ore 19:45, al??????????????????? di Capezzano, dove verrà proiettato, in contemporanea mondiale, il film dal titolo “?????????????????”, con l’introduzione a cura del giornalista e conduttore radiotelevisivo??????????? e la presentazione della conduttrice Radio Rai??????????????. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: pellezzano - anteprima
L’Amministrazione Comunale di Pellezzano esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Rizzo, dipendente storico della società in house Pellezzano Servizi S.p.A. Figura stimata e ap Vai su Facebook
Pellezzano, anteprima degli Stati Generali del Cinema ospitati all'Eremo dello Spirito Santo: dal 26 al 28 settembre 2025.