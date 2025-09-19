Pegli arriva il ' Pedibus' per accompagnare i bambini a scuola

Genovatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta venerdì 19 settembre, in occasione della settimana europea della mobilità, laprima giornata sperimentale del ‘PegliBus’, il progetto di Pedibus organizzato dal Comitato Amici IC Pegli con la collaborazione del Comitato Pegli Bene Comune.Un centinaio di bambini per il ‘PegliBus’Cinque. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

